Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu olarak nitelendirilen 3. doz mRNA aşısının uygulanması kararı aldıklarını duyurdu. Bilim Kurulu toplantısında alınan karara göre mRNA aşılarının risk grupları önceliği göz önünde bulundurularak hatırlatma dozu olarak uygulanacak. Aşı önceliği olanlar da sıklıkla aşı randevusunun nasıl alınacağını araştırıyor. Peki, 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? SMS, e-Nabız, MHRS aşı randevusu alma ekranı!

Bilim Kurulu’ndan önemli karar! 3. doz aşı 4 Kasım yani bugün itibariyle başlıyor. Hatırlatma dozu olarak bilinen 3. doz aşı, risk grupları önceliği göz önünde bulundurularak uygulanacak. Peki, 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? SMS, e-Nabız, MHRS aşı randevusu alma ekranı!

3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

SMS, E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Aşı randevusu alabilmek için öncelikle kişinin 3. doz Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadığını sorgulaması gerekiyor. Aşı sorgulamasını e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından kolaylıkla yapabilirken, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak da aşı sırasının size gelip gelmediğini sorgulayabilirsiniz. Bu basamağın tamamlanmasının ardından aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ya da ALO182 hattını arayarak alabilirsiniz.

İŞTE BAKAN KOCA’NIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."