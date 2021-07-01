Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. İki doz koronavirüs aşısı olanların 3. doz aşısının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu ve 3. doz aşı ile ilgili tarih verdi. Peki, 3. doz aşı ne zaman? 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? Alo 182, MHRS, e-Nabız aşı randevusu alma ekranı!

Aşılama sürecinde öncelikli gruplar arasında yer alan sağlık çalışanları ve 50 yaş ve üzeri vatandaşların 3. doz aşılarının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Belli oldu. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz aşı için tarih verdi. Peki, 3. doz aşı ne zaman? 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? Alo 182, MHRS, e-Nabız aşı randevusu alma ekranı!

3. DOZ AŞI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. İlk iki dozu yaptıran ve 3. doz için beklemede olan vatandaşlara da beklenen detayı verdi. Buna göre, BioNtech ve Sinovac aşısı fark etmeksizin bugünden itibaren üçüncü doz aşılama başlayacak.

Bakan Koca'nın açıklamasında,'' Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından 1 Temmuz) itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.'' ifadelerine yer verdi.

3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU

Aşı randevusu alabilmek için öncelikle kişinin Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadığını sorgulaması gerekiyor. Aşı sorgulamasını e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından kolaylıkla yapabilirken, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak da aşı sırasının size gelip gelmediğini sorgulayabilirsiniz. Bu basamağın tamamlanmasının ardından aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ya da ALO182 hattını arayarak alabilirsiniz.