Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde baş polis memuru olarak görev yapan Hazret Özdemirin 4 Aralıkta koronavirüs testi pozitif çıktı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Özdemir, durumu ağırlaşınca aynı hastanede yoğun bakıma alındı. Hazret Özdemir, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdemirin cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığında düzenlenecek törenden sonra Çamlıyayla Fakılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.
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- 3 çocuk babası polis memuru, koronavirüse yenildi
3 çocuk babası polis memuru, koronavirüse yenildi
DHA | 11 Aralık 2020 Cuma - 0:24 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 0:24