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3 çocuk babası polis memuru, koronavirüse yenildi

DHA |  11 Aralık 2020 Cuma - 0:24 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 0:24

Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan 3 çocuk babası polis memuru Hazret Özdemir (46), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde baş polis memuru olarak görev yapan Hazret Özdemirin 4 Aralıkta koronavirüs testi pozitif çıktı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Özdemir, durumu ağırlaşınca aynı hastanede yoğun bakıma alındı. Hazret Özdemir, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdemirin cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığında düzenlenecek törenden sonra Çamlıyayla Fakılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

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