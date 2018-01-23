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3 cephe birleştiriliyor! TSK yatay ilerliyor çünkü...

23 Ocak 2018 Salı - 17:04 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 17:09

Afrin'den yeni haberler gelmeye devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde TSK, Afrin'de 8 kilometre derinde hat kuruyor, açılan 3 cephe birleştiriliyor


TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde, dün ele geçirilen Burseya Dağı'nda yoğun çatışma yaşanıyor. Dün akşamdan bu yana çatışma sesleri kesilmedi.
 
3 AYRI CEPHE BİRLEŞTİRİLİYOR
 
Habertürk TV'de yer alan habere göre, TSK, Afrin harekatınde 8 kilometre derinde bir hat kuruyor. Afrin'de açılan 3 ayrı cephe birleştiriliyor. Bu cephelerin birleştirilmesinin nedeni sızmaları engellemek olarak açıklandı. Dün, Azez'den TSK yeni bir cephe açmıştı.
 
Şu ana kadar 18 nokta terör örgütünden temizlendi.
 

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