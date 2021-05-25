3 bin TL devlet desteği başvurusu e devlet ekranı! Pandemi 3 bin TL başvurusu nasıl yapılır, 3 bin TL hibe desteği nasıl alınır?

Esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik yapılacak hibe desteği için başvurular bugün başlıyor. Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik hibe desteği başvurularının kimlik numaralarına göre yapılacağını duyururken, başvuruların 30 gün süreceğini aktardı. Peki, Pandemi 3 bin TL başvurusu nasıl yapılır, 3 bin TL hibe desteği nasıl alınır? 3 bin TL devlet desteği başvurusu e devlet ekranı…

3 bin TL devlet desteği başvurusu e devlet ekranı yoğunluk kazandı. Hibe desteği başvuruları başladı, tek seferde ödenmek üzere iki ayrı grup için 5 bin TL ve 2 bin TL verilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek. Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek. Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek. Peki, Pandemi 3 bin TL başvurusu nasıl yapılır, 3 bin TL hibe desteği nasıl alınır?

3 BİN TL ESNAFA DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, 3 BİN TL HİBE DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları yarın başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek. 30 günlük süreçte çevrimiçi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.

E-DEVLET 3 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

3 TL DESTEKTEN KİMLER YARARLANACAK?

3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda “www.turkiye.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

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