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3 bin lira maaşla stajyer arıyorlar! Binlerce başvuru var...

17 Eylül 2020 Perşembe - 16:09 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 16:22

Okullar uzaktan eğitime geçti, stajlar da iptal oldu. Bir dijital ajans "3 bin lira maaş"la stajyer arıyor. Peki koşulları ne? Kaç kişi başvurdu?


İstanbul'da bir dijital ajans, verdiği bir ilanla ezber bozdu. Emekli maaşından, asgari ücretten fazla stajyer maaşı sundu. Kanal D Haber'den İbrahim Konar ile Neyfel Salman'ın haberine göre .3000 lira maaşla çalışacak 5 stajyer aranıyor. Başvurular başladı, kısa sürede 8 bin başvuru maili geldi. Hatta kabul edilmek için araya referans isim koyan adaylar var. Sigorta, yeme, içme ve ulaşım ajanstan ve son başvuru 31 Aralık. Şimdiden sekiz binden fazla başvuru var. Yarışta adayların özgeçmişleri ve yaratıcı sunumları etkili olacak. Staj sonunda ajansta çalışma fırsatı da var.

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