24 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.11 EURO 9,3270 -0.03
USD 7,6370 -0.05 ALTIN 460,650 0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

3 bin lira hibe! Onlara ödenmeyecek...

AA |  24 Aralık 2020 Perşembe - 9:48 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 10:05

Milyonlarca kişi pandemi döneminde devlet tarafından destek sağlanmasını bekliyordu. Vatandaşların beklentisi karşılıksız kalmadı. Ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara devlet eli uzandı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Detaylar belli oldu, başvurular başladı. En çok merak edilen hibe desteğinden kimlerin yararlanacağı. 3 bin liralık hibeden yararlanmak için başvuru süreci devam ediyor. Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.


Koronavirüs salgını alınan tedbirler gereği özellikle esnafı ekonomik olarak zora soktu. Devlet tarafından sağlanan destekler artırıldı. Özellikle 3 bin liralık hibe desteği vatandaşların elini rahatlatacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari  faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere  verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 
 
Ticaret Bakanlığının Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe  Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, destek programı kapsamında hibe, "gelir kaybı desteği" ve  "kira desteği" olmak üzere iki şekilde sağlanacak. Destek programının süresi,  Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların  yapılması kaydıyla 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay  olacak.
 
Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit  edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar  ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe  desteği sağlanacak.
 
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil  kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması  halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira  olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak  üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.
 
 İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda  iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.
 
Yararlanma koşulları
 
Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna  göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi  mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,  Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar  ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar  siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.
 
Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi  tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet  sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan  duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği  yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.
 
Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar  ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas  faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek.
 
Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira  ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir  iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek.
 
Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal  olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının  anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak.
 
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki  desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil  etmeyecek.
 
Başvuru süreci
 
Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru,  değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum  ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.
 
Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr  internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki  taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.
 
Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık  kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru  esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi  yapılmayacak.
 
Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık  tarafından belirlenecek.
 
Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde  Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.
 
Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına  destek ödemesi yapılacak.
 

ETİKETLER

hibe hibe desteği hibe başvuru kimler hibe alır hibe desteği şarlar hibe başvuru kimler hibe alamaz 1 lira hibe 3 bin lira hibe hibe başvurusu nereye hibe ne zaman hibe ödemeleri ne zaman yatacak hibe alabilir miyim esnaf hibe hibe esnaf
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.