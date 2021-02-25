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3 bin kişilik ek istihdam sağlanacak! Açıklama geldi...

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 16:24 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 16:27

Otosan tarafından planlanan "Hafif Ticari Araç Üretim Çeşitlendirme ve Tevsi Yatırım ile Kapasite Artışı" projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 3 bin kişilik ek istihdam sağlanarak toplam istihdamın 10 bin 500 kişiye çıkacağı bilgisi verildi.


Başiskele ilçesindeki Yeniköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen  toplantıda, ÇED raporunu hazırlayan şirketin genel müdürü Hüsamettin Çoban,  görsel sunumlarla projenin tanıtımını yaptı.
 
Çoban, proje kapsamında araç üretim akışının elektrikli araç üretimine  göre dizayn edileceğini belirterek, ekipman modernizasyonun yanında ilave  yapılacak ünitelerle yeni kapasitenin karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.
 
Ekipman modernizasyonunda ve ilave ünitelerin yapımında endüstri 4.0  gereklileri ile akıllı ve çevreci son teknolojilerin kullanılacağını dile getiren  Çoban, "Proje kapsamında, BEV (Battery Electric Vehicle - Tam Elektrikli Araç) ve  PHV (Plug-in Electric Vehicle - Şarz Edilebilir Elektrikli Araç) bataryaların ise  modül birleşimleri ile imalatları yapılacaktır." diye konuştu.
 
MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle - Yarı Hibrit) bataryaların ise  temin edildikten sonra araca montajının yapılacağını anlatan Çoban, batarya  üretiminin önemli bir parçası olan pil üretiminin şu an proje kapsamında yer  almadığını, bu nedenle pil üreticilerinden temin edilen pillerin montajının  gerçekleştirileceğini kaydetti.
 
TOPLAM İSTİHDAM 10 BİN 500 KİŞİYE ÇIKACAK
 
Çoban, projenin tamamlanmasıyla 3 bin kişilik ek istihdam sağlanarak  toplam istihdamın 10 bin 500 kişiye çıkmasının planlandığı bilgisini vererek,  "Proje, halen faaliyet göstermekte olan alanda gerçekleştirilecek olup yeni arazi  kullanımı olmayacaktır. Mevcut üretim hatlarında modernizasyon ve ilave  inşaatlarla proje gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.
 
Proje ile yılda 800 bin araç ve 250 bin batarya üretiminin  planlandığını aktaran Çoban, şunları kaydetti:
 
"Proje kapsamında ortaya çıkması muhtemel çevresel etkiler, mevcut  tesis etkilerinden farklı olmayacaktır. Bu nedenle bu etkiler mevcut tesis  imkanları ile bertaraf edilecektir. Türkiye ve bölge ekonomisine ihracat ve  istihdam açısından önemli katkı sağlayacak olan projenin etkilerinin  yönetilebilir olduğu düşünülmektedir."
 
Toplantıya, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Başiskele Küçük  Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Malkoç ve vatandaşlar katıldı.
 

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