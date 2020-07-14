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3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 23:20 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 23:20

Ağrı'nın Eleşkirt İlçe Belediye Başkanı Saadet Partili (SP) Ramazan Yakut, Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Demokrat Partili (DP) Selami Demirtaş ve aynı partiden Yücekapı Belde Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret eden Yakut,  Demirtaş ve Öztürk, burada basın açıklaması yaptı.
 
Başkanlar adına konuşan Öztürk, yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin  ardından, ülke genelinde topyekün bir birlikteliğin ortaya çıktığını hatırlattı.
 
Belediye başkanları olarak birliktelikten yana olduklarını ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı safta olmak için partilerinden istifa  ettiklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:
 
"Bizler böyle bir lidere omuz vermek, yanında ve aynı safta yer almak  için mensubu olduğumuz partiden istifa edip, böyle bir liderin Genel Başkanı  olduğu AK Parti'ye geçme kararı aldık. Ümmetin umudu olan büyük Türkiye'nin  lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürümek, bu millet  için yaptığı fedakarlıklara ortak olmak ve ülkemizi geleceğe daha emin adımlarla  ulaştırmak için çıktığımız bu kutlu yolda, bundan böyle ortak davamıza hizmet  edeceğiz. Bu kutlu zaferin bizlerde oluşturduğu dik duruş ve kararlılıkla  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürüyerek, AK Parti  saflarında yerimizi alarak hizmetimize devam edeceğiz. Bu kararımız diğer  arkadaşlara da örnek olsun diyoruz. Bu istifalarımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep  Tayyip Erdoğan'a, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hediyemizdir, kutlu  olsun."
 
Başkanlar basın açıklamasının adından belediyeden ayrıldı.
 

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Ağrı Yayladüzü Saadet Parti
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