3 bakanlık devrede! Harekete geçildi, 81 ilde başlıyor

Uzun zamandır gündemde olan uygulama 81 ilde aktif hale getiriliyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında atılan önemli adımlardan biri olan elektronik kelepçe uygulaması genişletiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı İşbirliğinde 2019 yılından bu yana 15 ilde pilot olarak sürdürülen “Elektronik Kelepçe Uygulaması 81 ilde aktif hale getirildi.

“Elektronik Kelepçe Uygulaması”nın ülke geneline yaygınlaştırılmasını teminen, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde “Elektronik İzleme Merkezi” oluşturuldu. Bu kapsamda yeni oluşturulan teknik altyapı ile, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen teknik yöntemlerle takip kararlarının gereğinin ülke genelini kapsayacak şekilde yerine getirilmesi sağlandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede Elektronik kelepçe uygulaması Emniyet, Jandarma ve ŞÖNİM personeline tanıtıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı İşbirliğinde 2019 yılından bu yana sürdürülen “Elektronik Kelepçe Uygulaması”nın tüm ülkede takibin yapılması için yeni kurulan “Elektronik İzleme Merkezi” ve sistem altyapısına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

81 ilden Emniyet, Jandarma ve ŞÖNİM’de görevli yaklaşık 500 personelin katılımıyla gerçekleşen toplantıda “Elektronik İzleme Merkezi” ile ülke genelinde yaygınlaştırılacak teknik yöntemlerle takip uygulamasının aksamadan yürütülmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Toplantıda; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından yetkililer sunumlar yaptı. Söz konusu sunumlarla vakaların teknik yöntemlerle takibe uygunluğun tespiti, teknik yöntemlerle takip kararlarının talep edilmesi, uygulanması ve kararın sonlandırılması süreçlerine ilişkin iş ve işlemler ile yeni Elektronik İzleme Merkezi ve sistem altyapısı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.