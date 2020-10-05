3 aylık enflasyon rakamları! Temmuz, Ağustos Eylül ayı enflasyon oranları…

TÜİK her ay olduğu gibi bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıkladı. Merakla beklenen Eylül ayı enflasyon oranı merakla oranı 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklandı. Enflasyon oranı aylık 0,97 olarak beklentinin altında geldi. Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu. İşte son 3 aylık enflasyon oranları…

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADARDI?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

AĞUSYOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,71 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,44 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,37 ile haberleşme, %6,61 ile eğlence ve kültür ve %8,50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, %14,68 ile sağlık ve %13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %2,11 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu.

Ağustos 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,18, aylık %0,78 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,59 artış gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %11,53, AYLIK %2,35 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,71 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %12,29 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %13,26, imalatta %12,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,14, su temininde %11,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %13,58, dayanıklı tüketim malında %17,08, dayanıksız tüketim malında %10,17, sermaye malında %18,09 artış; enerjide %1,64 azalış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %2,97 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %4,70, imalatta %2,97 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,29 azalış ve su temininde %0,69 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,78, dayanıklı tüketim malında %2,99, dayanıksız tüketim malında %0,90, sermaye malında %3,52 artış; enerjide %1,91 azalış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %11,14 İLE HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık en fazla azalış; %11,14 ile ham petrol ve doğal gaz, %9,02 ile tütün ürünleri, %7,65 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %39,05, diğer mamul eşyalar %32,96, motorlu kara taşıtları, romörk ve yarı romörk %21,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK AZALIŞ %7,29 İLE ELEKTRİK-GAZ ÜRETİM VE DAĞITIMI ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Aylık azalış; %7,29 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz %24,41, metal cevherleri %10,41, diğer mamul eşyalar %8,27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,71 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,44 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,37 ile haberleşme, %6,61 ile eğlence ve kültür ve %8,50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, %14,68 ile sağlık ve %13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %2,11 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu.

Ağustos 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,18, aylık %0,78 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,59 artış gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %11,53, AYLIK %2,35 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,71 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %12,29 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %13,26, imalatta %12,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,14, su temininde %11,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %13,58, dayanıklı tüketim malında %17,08, dayanıksız tüketim malında %10,17, sermaye malında %18,09 artış; enerjide %1,64 azalış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %2,97 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %4,70, imalatta %2,97 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,29 azalış ve su temininde %0,69 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,78, dayanıklı tüketim malında %2,99, dayanıksız tüketim malında %0,90, sermaye malında %3,52 artış; enerjide %1,91 azalış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %11,14 İLE HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık en fazla azalış; %11,14 ile ham petrol ve doğal gaz, %9,02 ile tütün ürünleri, %7,65 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %39,05, diğer mamul eşyalar %32,96, motorlu kara taşıtları, romörk ve yarı romörk %21,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK AZALIŞ %7,29 İLE ELEKTRİK-GAZ ÜRETİM VE DAĞITIMI ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Aylık azalış; %7,29 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz %24,41, metal cevherleri %10,41, diğer mamul eşyalar %8,27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.