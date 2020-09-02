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3 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

İHA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 14:27 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 14:47

İstanbul'da evinde ölü bulunan bebeğin vücudundaki morlukları gören sağlık ekipleri polise haber verdi. Bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, yakınları basın mensuplarına saldırdı.


 İstanbul Gaziosmanpaşa’da Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde 3 aylık bebek evinde ölü olarak bulundu .İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Ç. ailesinin ihbarı üzerine 112 ekipleri eve geldi. Ekipler yaptığı ilk incelemede 3 aylık H.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri hayatını kaybeden bebeğin vücudunda morluklar olduğunu tespit etti.
 
 
Olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi. Şüpheli ölüm üzerine 3 aylık bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bebeğin tabutu cenaze aracına bindirildiği sırada yakınları basın mensuplarına saldırarak görüntü almasını engelledi.
 
3 aylık bebeğin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.

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