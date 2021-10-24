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3 aylar ne zaman? Diyanet açıkladı! İşte 3 ayların başlayacağı tarih!

24 Ekim 2021 Pazar - 9:56 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 9:56

2022'ye kısa bir süre kala milyonlar 3 ayların başlayacağı tarihi araştırıyor. İslam alemi için büyük önem taşıyan Regaip, Miraç ve Berat kandillerini de içinde barındıran üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri ve 2022 Diyanet dini günler takvimi merak ediliyor. Peki, 3 aylar ne zaman? Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman? İşte 2022 üç ayların başlangıcı ve Diyaney dini günler takvimi...


Müslüman alemi için önemli olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç ayların ne zaman başlayacağı son günlerde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 3 aylar ne zaman? Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman? İşte 2022 üç ayların başlangıcı ve Diyaney dini günler takvimi...
 
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
 
3 aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
 
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN? 
 
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
 
MİRAÇ VE BERAT KANDİLİ 
 
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
 
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
 
2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü. 
 
 
ÜÇ AYLAR NEDİR?
 
Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

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