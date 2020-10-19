3 aylar ne zaman başlıyor? Üç ayların başlangıç tarihi ve 2021 dini günler takvimi!

Tüm İslam alemi için önemli üç ayların ne zaman başlayacağı, kandillerin hangi tarihler de olacağı merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2021 yılı dini günler listesini paylaştı. Peki, 3 aylar ne zaman 2021? Üç ayların başlangıç tarihi ne zaman? Diyanet 2021 dini günler takvimi!

3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ne zaman? soruları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Üç aylar bağışlanmak isteyenler için ibadet aylarıdır. Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan Regaip kandil i 3 ayların habercisidir. Rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı gecedir. İbadetlern yoğun olarak yapıldığı aylar olmalarıyla birlikte üç aylarda kandil günleri de önemli bir yere sahiptir.

2021 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 18 Şubat 2020 Perşembe günü idrak edilecek.

İkinci kandil Miraç Kandili ise Receb ayında 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

14 Mart 2020 Pazar günü başlayacak olan Şaban ayında ise 27 Mart Cumartesi günü Berat Kandilidir.

Ramazan ise 13 Nisan Salı günü başlıyor.

Ramazan ayında ise Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

2021 Ramazan Bayramı 1. Gün 13 Mayıs Perşembe günü kutlanacak.

ÜÇ AYLARDA İBADET

Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.

Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.