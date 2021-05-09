3 aydan uzun süren bel ağrısı varsa AS hastalığı olabilir!

Halk arasında iltihaplı bel romatizması olarak bilinen AS hastalığına dikkat çekmek amacıyla mayıs ayının ilk cumartesi günü Dünya Ankilozan Spondilit (AS) Günü olarak kabul ediliyor. Dünya AS Günü’nde “Ankilozan spondiliti erken tanıyın, ağrıya boyun eğmeyin!” sloganı ile yeni bir farkındalık kampanyası hayata geçirildi. Trabzonspor-Antalyaspor maçı esnasında gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde futbolcular maça çıkarken her zamanki gibi koşarak değil, yere yakın bir körükten eğilerek sahaya çıkarak AS hastalığına dikkat çekti. Bu görüntülerin ardından pek çok kişi de ‘Ankilozan Spondilit yani AS hastalığı nedir? sorusunu araştırıyor. Türkiye Romatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatoş Önen Ankilozan Spondilit hastalığını anlattı.

Türkiye Romatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatoş Önen; “Ülkemizde her 200 kişiden birinde görülen AS hastalığında erken tanı büyük önem taşıyor. Toplumu doğru şekilde, doğru yollardan bilgilendirmeyi ve hastalığın geniş kitleler tarafından duyulmasını hedefleyen kampanyanın bu anlamda başarıya ulaşmasından ötürü son derece mutluyuz.” dedi.

3 AYDAN UZUN SÜREN BEL AĞRI SI AS HASTALIĞI OLABİLİR

Hastalıkla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Fatoş Önen; “AS vücutta birçok sistemi tutan inflamatuvar bir hastalık. Günümüzde inflamatuvar bel ağrısı sıklıkla mekanik bel ağrısıyla karıştırılıyor. İnflamatuvar bel ağrısını mekanik bel ağrısından ayıran önemli farklılıklar bulunmaktadır. İnflamatuvar bel ağrısı ağırlıklı olarak 40 yaşın altındaki kişilerde başlamakta, ağrılar üç aydan uzun sürmekte ve istirahatla geçmemektedir. Bel ağrısının özellikle gecenin ikinci yarısından itibaren hastaları uyandırması ve sabahları 30 dakikadan uzun süren tutukluğa neden olması da inflamatuvar bel ağrısının belirtileri arasında yer almaktadır.” diye konuştu.

AS ERKEKLERDE, KADINLARA ORANLA 2-3 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Fatoş Önen ayrıca; “AS’nin nedeni halen bilinmemekle beraber, güçlü bir genetik bağ söz konusudur. AS yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 0,5’ini etkiler ve her yaşta görülebilse de çoğunlukla genç yaşlarda ortaya çıkar. Hastalık erkeklerde, kadınlara oranla 2-3 kat daha sıktır.” dedi.

AS HASTALIĞININ YÖNETİLMESİNDE, ERKEN TANI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

AS’nin inflamasyon sonucunda bel, sırt, boyun ve kalçanın arka kısımlarında ağrı ve tutukluğa neden olduğunu belirten Prof. Dr. Fatoş Önen “İlerleyen dönemlerde, bazen kamburluk ve omurgada kalıcı hareket kısıtlılığı gelişebilir. Ankilozan spondilitte göğüs kafesinde, daha çok diz ve ayak bileği gibi büyük eklemlerde ve topuk gibi kas kirişleri ile bağların yapıştığı kemik bölgelerinde de ağrı ve şişlikler ortaya çıkabilir. Ayrıca gözde kızarıklık ve ağrı (üveit), sedef hastalığı veya iltihaplı bağırsak hastalığı AS’ye eşlik edebilir.” diye konuştu. Prof. Dr. Fatoş Önen; “Erken teşhis, egzersiz ve uygun müdahale ile hastaların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi mümkündür.” diye açıklamalarına devam