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3 ayda 2,5 milyon lira destek!

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 9:55 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 9:55

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yer altı maden işletmesine 3 ayda yaklaşık 2,5 milyon lira hibe desteği sağlandı.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,  MİSGEP faydalanıcısı 80 yer altı maden işletmesine üçüncü hibe desteği ödemesi  gerçekleştirildi.
 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse  edilen programda, şartları sağlayan yer altı maden iş yerlerine temmuzda 732 bin,  ağustosta 850 bin, eylülde 898 bin olmak üzere 2 milyon 480 bin lira hibe desteği  sağlandı.
 
Yer altı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği  hizmetine karşılık verilen bu destek için iş yerlerinde bu hizmetleri yürütecek  iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyoneli görevlendirilmesi ve bu hizmete  ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor.
 
Destek alan iş yerleri, çalışanları arasından İSG profesyoneli  görevlendirebileceği gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de bu hizmeti  alabiliyor.
 
Faydalanıcı iş yerlerinin ilk saha ziyaretleri tamamlandı
 
Bakanlık, finansal desteğin yanı sıra Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve  Güvenliği Yönetmeliği'nin saha uygulamalarını izlemek ve desteklemek amacıyla  verilen teknik rehberlik çalışmalarına da devam ediyor.
 
Bu kapsamda, faydalanıcı iş yerlerinin ilk saha ziyaretleri  tamamlanarak iş sağlığı ve güvenliği alanında mevcut durum ve ihtiyaçlar ortaya  konuldu.
 
Hem finansal destek hem de rehberlik çalışmalarını kapsayan program 24  ay devam edecek.

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