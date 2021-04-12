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3,5 milyar dolarlık petrol hamlesi! İki ülke anlaşmaya vardı

AA |  12 Nisan 2021 Pazartesi - 0:30 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 0:30

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya ve Uganda arasında 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı inşa edilmesine yönelik anlaşma imzaladı.


Yerel basındaki habere göre, Tanzanya Devlet Başkan Samia Suluhu  Hassan, ilk yurt dışı ziyaretini kuzeydeki komşu ülke Uganda'ya yaptı.
 
Hassan'ın ziyareti kapsamında iki ülke arasında petrol boru hattının  inşasına yönelik anlaşma imzalandığı bildirildi.
 
3,5 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında Uganda'nın Hoima  bölgesinden Tanzanya'nın Tanga Limanı'na yaklaşık 1500 kilometrelik petrol boru  hattı inşa edilmesi hedefleniyor.
 
10 bin kişiye istihdam sağlayacak projenin 2024'te tamamlanması ve  günde 200 bin varil petrol taşınması bekleniyor.
 
İki ülke, petrol ihracatı ve gümrük vergileri konularında da anlaşmaya  vardı.
Uganda petrolü, Tanzanya'dan Hint Okyanusu'na taşınacak
 
Uganda'da 2006'da petrol rezervleri bulunmuş, üretim ise altyapı  eksikliği nedeniyle ertelenmişti.
 
Eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli ve Uganda Devlet Başkanı  Yoweri Museveni, 3,5 milyar dolarlık boru hattının inşası için 13 Eylül 2020'de  bir ön anlaşma imzalamıştı.
 
Doğu Afrika'nın en büyüklerinden biri olan petrol boru hattı projesi,  Total ve Çin'in devlet kontrolündeki en büyük petrol şirketi CNOOC ile Uganda ve  Tanzanya hükümetleri ortaklığında yürütülüyor.
 
Uganda, Hoima bölgesinde yaklaşık 6,5 milyar varil petrol keşfetmişti.
 

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