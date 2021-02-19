3.4 saniyede 100 km hıza çıkıyor!

Porsche, motor sporları uzmanlığıyla geliştirdiği 911 GT3 modelini tanıttı. Yüksek performanslı spor otomobil Porsche’nin yarış teknolojisini gözler önüne seriyor. GT3, çift salıncaklı ön aks düzeni, kuğu boynu arka kanat, yeni difüzörle geliştirilmiş aerodinamik özelliklerinde başarılı GT yarış otomobili 911 RSR modelini; 375 kW (510 PS) dört litrelik altı silindirli boxer tip motorunda ise temeli dayanıklılık olan yarışlarda başarısını kanıtlamış 911 GT3 R modelinde kullanılan aktarma organlarını referans alıyor. Yeni 911 GT3, 320 km/sa azami hızıyla önceki 911 GT3 RS modelinden daha hızlanmış olarak karşımıza çıkıyor sadece 3,4 saniyede sıfırdan 100 km/sa hıza ulaşıyor.

17 saniye daha hızlı



Porsche tarafından geliştirilen tüm spor otomobiller için geleneksel bir lokasyon olan Nuerburgring-Nordschleife pistinde test edilen Yeni 911 GT3, bir önceki versiyonundan 17 saniye daha kısa bir sürede turu tamamlayarak daha iyi bir derece elde etti. Test pilotu Lars Kern, 20,8 kilometrelik turu 6:59.927 dakikada tamamlarken, daha önce kıstas olarak kullanılan 20,6 kilometrelik kısa pisti ise 6:55.2 dakikada tamaladı. 911 GT3'ün ortalama yakıt tüketimi değeri 6-ileri vitesli manuel şanzıman ile 13,3 litre/100 km, PDK ile ise 12,4 litre/100 km.



Mayıs 2021’de piyasaya sunulacak



Porsche, yeni 911 GT3'ü Mayıs 2021’de tüm dünyada satışa sunmayı hedefliyor. Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, “Porsche’nin efsanevi ve ikonik modeli 911 lansman dönemleri bizler tarafından da heyecanla bekleniyor. Yeni 911 GT3 tüm Dünya ile eşanlı olarak siparişe açıldı” dedi.