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3.000 TL karşılıksız veriliyor! Yarın hesaplarda

09 Haziran 2021 Çarşamba - 14:02 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 15:19

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Karşılıksız para desteği yarın başlıyor. Vatandaşların banka hesabına yatırılacak. Hibe desteği 3 bin ve 5 bin liralık ödemelerden oluşuyor. Sadece 1 defaya mahsus olarak karşılıksız olarak 3 bin TL ve 5 bin TL veriliyor.


Hesaplara 3 bin ve 5 bin lira yatırılıyor. Başvuruda bulunan ve gerekli koşulları taşıyanlara hibe ödemesi yapılıyor. Bakan Muş karşılıksız para desteği ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu. 
 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran  esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını ifade etti. 
 
Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin  değerlendirmede bulundu.
 
Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere  başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi,  başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın  Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı  olsun." ifadelerini kullandı.
 
KİMLER HİBE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK? 
 
  Ticaret Bakanlığının internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin  bilgi verildi. Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet  konuları Bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci  grup için 3 bin lira olarak belirlendi. Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında  kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu  işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence  amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci  ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı  servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende  ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri,  çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35  ekonomik faaliyet yer alıyor.
 Söz konusu kararlar doğrultusunda 3 bin lira hibeyle desteklenecek  ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri,  canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz  ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık,  dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik  salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin  işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.  Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik  faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor.  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki  desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil  etmeyecek. Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru,  değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan  kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda  "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek  ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan  bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.
 
 
Birinci grupta kahvehane, kafe, çay  bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci  yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi  işletmeler yer almaktadır. Sayıları  toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir  defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.
 
 
 
 İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar,  seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto  yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları,  camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular,  tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır." İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar,  pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve  pazarcılar da dahil.
 

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