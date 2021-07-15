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3.000 TL ek ödeme yapılacak! 3 ay boyunca...

AA |  15 Temmuz 2021 Perşembe - 10:32 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 10:32

Ek ödeme müjdesi geldi. Binlerce kişi bekliyordu. Ve belli oldu. En az 1.500 lira ek ödeme yapılacak. Ödeme miktarı 3.000 liraya kadar çıkıyor. Bakanlık harekete geçti. Çalışanların gösterdiği özveri karşılıksız kalmadı. Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi geldi. 1 Temmuz'dan itibaren aşılamadaki başarıları dikkate alınarak aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödeme yapılacak.


Binlerce kişiye ek ödeme müjdesi geldi! Uzun süredir bekleniyordu. Detaylar netleşti. En az bin 500 lira ödenecek. Temmuzda başlıyor. 3 ay boyunca ödemeler devam edecek. En yüksek ek ödeme miktarı ise 3 bin lira olarak belirlendi. 
 
Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19 aşısı uygulamaları  kapsamında, 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine  aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1500  liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek. 
 
"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle  ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile  hekimlerine net aylık 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına  net aylık 1500 liraya kadar, Kovid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak  Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.
 
Bu kapsamda yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe  karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde  dikkate alınacak.

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