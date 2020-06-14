2Cellos klasik müzik eğitimli Luka Šulic ve Stjepan Hauser'den oluşan Hırvat çellist ikilidir. 2 Cellos Klasik müziğin yanı sıra tanınmış pop ve rock şarkılarının enstrümantal düzenlemeleri ile tanındı. Peki, 2Cellos kimdir? 2Cellos Luka Sulic ve Stjepan Hauser kimdir? İşte 2Cellos hakında merak edilenler...

İki genç Hırvat çellistten oluşan ve Youtube 'daki performans videoları viral olan ikili Luka Šulic ve Stjepan Hauser konserleri ile gündeme geliyor. Youtube'dan paylaştıkları Michael Jackson 'ın ünlü şarkısı "Smooth Criminal"ın coverı ile dünya çapında popüler olan viyolonsel ikilisi 2CELLOS klasik müziğin yanı sıra tanınmış pop ve rock şarkılarının enstrümantal düzenlemeleri ile tanındı. Peki, 2Cellos kimdir? 2Cellos Luka Sulic ve Stjepan Hauser kimdir? İşte 2Cellos hakkındaki bilgiler...

2CELLOS KİMDİR? 2CELLOS LUKA SULİC VE STJEPAN HAUSE KİMDİR?

Luka Sulic 1987 yılında Slovenya'nın Maribor şehrinde doğdu. Babası da bir çellist olan Sulic'in ailesinden bir çok kişi müzik ile ilişkili. Šulic müzik eğitimine Maribor'da beş yaşında başladı. Zagreb'deki Müzik Akademisi'ne ardından Londra Kraliyet Müzik Akademisi'ne girdi.Varşova'daki VII Lutoslawski Uluslararası Viyolonsel Yarışması'nda birincilik ve özel ödül de dahil olmak üzere prestijli uluslararası müzik yarışmalarında bir dizi ödüller kazandı. Luka Šulic, dünya çapında solo klasik performansları ile biliniyor.

2Cellos'un diğer üyesi Stjepan Hauser da 1986 yılında Hırvatistan 'da doğdu. Hauser, Wigmore Hall , Royal Albert Hall , Amsterdam Concertgebouw , Southbank Center ve daha birçoğunda dahil olmak üzere tüm kıtalarda 40'tan fazla ülkede sahne aldı. Uluslararası pek çok yarışmada dereceleri bulunuyor.

2Cellos Çelloyu yeni bir seviyeye taşımak ve müziğin farklı tarzları arasındaki sınırları ortadan kaldırmak için alışılmışın dışında bir şey yapmaya karar vererek çocukluklarından beri hayranlık duydukları Michael Jackson’ın Smooth Criminal şarkısını çellolarıyla yorumladılar. Genç Hırvat çellistler Luka Sulic ve Stjepan Hauser, kendilerini bile hayrete düşüren bu muhteşem performansı tüm dünyayla paylaşmak için şarkılarını videoya kaydedip internette yayınladıktan sonra kısa bir süre içinde milyonlarca hayran kazandı.

Elton John’un dünya turnesine katılmak için davetiye alan 2CELLOS, başarılı çıkışlarının ardından plak şirketlerinin aranan gruplarından biri haline geldi. Jay Leno ile The Tonight Show, The Ellen DeGeneres Show ve Lopez Tonight gibi dünyada izlenme rekorları kıran TV programlarına konuk olan genç çellistler, Red Hot Chili Peppers ile de benzersiz bir şova imza attılar.