29 yıldır Nasreddin Hoca'yı canlandırıyordu! Mustafa Karatepe hayatını kaybetti

İki çocuk babası Karatepe, bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kalp krizi geçirdi.

Vefat eden Karatepe'nin cenazesi, Sivrihisar ilçesindeki Ulu Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenice Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Mustafa Karatepe, 1992 yılında dönemin kaymakamı tarafından kendisine verilen temsili Nasreddin Hoca görevini Türkiye'nin dört bir yanındaki festivallerde, şenliklerde, tanıtım günlerinde sürdürerek, fıkra anlatma geleneğini gelecek nesillere aktarıyordu.