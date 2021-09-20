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29 yıldır Nasreddin Hoca'yı canlandırıyordu! Mustafa Karatepe hayatını kaybetti

AA |  20 Eylül 2021 Pazartesi - 15:12 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 15:17

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan ve 29 yıldır çeşitli etkinliklerde Nasreddin Hoca'yı canlandıran 58 yaşındaki emekli memur Mustafa Karatepe, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.


İki çocuk babası Karatepe, bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Şehir  Hastanesi'nde kalp krizi geçirdi.
 
Vefat eden Karatepe'nin cenazesi, Sivrihisar ilçesindeki Ulu Cami'de  öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenice Mahallesi Mezarlığı'na  defnedildi.
 
Mustafa Karatepe, 1992 yılında dönemin kaymakamı tarafından kendisine  verilen temsili Nasreddin Hoca görevini Türkiye'nin dört bir yanındaki  festivallerde, şenliklerde, tanıtım günlerinde sürdürerek, fıkra anlatma  geleneğini gelecek nesillere aktarıyordu.
 

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