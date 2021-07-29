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29 Temmuz koronavirüs tablosu! İşte vaka ve vefat sayısı...

29 Temmuz 2021 Perşembe - 20:30 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 20:52

29 Temmuz koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca tabloyu paylaşırken "Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil." uyarısında bulundu. Öte yandan Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 336 bin 724 aşı uygulandı.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi  yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti,  iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 463 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,24,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 41,84 olarak kayda geçti.
 
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve  üçüncü doz toplam 1 milyon 336 bin 724 aşı uygulandı.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 491 bin 931'i  birinci doz, 25 milyon 970 bin 268'i ikinci doz, 4 milyon 633 bin 896 üçüncü doz  olmak üzere 71 milyon 96 bin 95'e yükseldi.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla  Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir Tekirdağ ve İzmir oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak  sıralandı.
 
"Aşı olmadan salgından korunmak mümkün değil"
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22 bin 161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan  salgından korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."  değerlendirmesinde bulundu.
 

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Türkiye koronavirüs pozitif
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