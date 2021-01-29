29 Ocak On Numara sonuçları açıklandı!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 29 Ocak On Numara çekilişinde büyük ikramiye 240 bin 577 TL.
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
29 Ocak On Numara çekilişinde 4-7-12-13-19-25-26-27-31-36-39-42-43-50-54-60-65-69-71-78-79-80 numaraları düştü. Büyük ikramiyeyi 2 kişi bildi.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günü çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam yapılacak çekiliş saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.