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29 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

29 Ocak 2021 Cuma - 19:31 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 19:51

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 94 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 165 bin 94 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 912  kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 664 olarak  açıklandı.
 
Son 24 saatte 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.
 
Test sayısı 29 milyon 346 bin 219'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 464  bin 30, vefat sayısı 25 bin 736, ağır hasta sayısı 1740 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7,  yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,  ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
 

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Sağlık Bakanlığı 29 Ocak koronavirüs vefat sayısı
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