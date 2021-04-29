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29 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

29 Nisan 2021 Perşembe - 19:06 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 19:42

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 37.674 koronavirüs vakası tespit edildi, 339 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi  yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 2 bin 715 oldu.
 
Son 24 saatte 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.
 
Test sayısı 46 milyon 996 bin 712'ye ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 788  bin 700, vefat sayısı 39 bin 737, ağır hasta sayısı 3 bin 581 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4,  yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6,  ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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