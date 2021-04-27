29 Nisan 17 Mayıs marketler açık mı? Tam kapanmada marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Tam kapanmada market çalışma saatleri

Marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada 17 günlük tam kapanma kararı alındığını duyurdu. Tam kapanma süreciyle yapılan değişiklikler sonrası vatandaşların aramaları da arttı. Tam kapanma kararının alınmasıyla merak edilen konulardan biri de marketlerin durumu oldu. Marketlerin durumu ve çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle netleşti. Peki, tam kapanmada marketler açık mı? 29 Nisan 17 Mayıs marketler kaça kadar açık olacak, kaçta kapanacak? İşte yeni yasaklar sonrası marketlerin çalışma saatleri…

Tam kapanmada marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İçişleri Bakanlığı genelgesinin 81 ilin valiliğine gönderilmesiyle detaylar netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.” İfadelerinin ardından İçişleri Bakanlığı istisna tutulan kuruluşları ve tam kapanmaya yönelik detayları genelgeyle paylaştı. Peki, 29 Nisan 17 Mayıs marketler açık mı?

Tam kapanmada marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

17 gün boyunca tam kapanma sürecine zincir marketler pazar günleri çalışmayacak. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde faaliyet gösterecek. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.