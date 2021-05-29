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29 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:34 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 19:43

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Son 24 saatte 7 bin 656 yeni vaka, 605 yeni hasta tespit edildi. 137 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi  yaşamını yitirdi, hasta sayısı 605 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a  yükseldi.
 
Test sayısı 53 milyon 700 bin 891'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 235  bin 978, vefat sayısı 47 bin 271 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1,  yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9,  ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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