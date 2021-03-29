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29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!

29 Mart 2021 Pazartesi - 20:50 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 21:08

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 511 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 511 Kovid-19 testi  yapıldı, 32 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.
 
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 225 bin 511 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin  404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı  oldu 1325 oldu.
 
Son 24 saatte 18 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi.
 
Test sayısı 38 milyon 102 bin 747'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 240  bin 577, vefat sayısı 31 bin 230, ağır hasta sayısı 1998 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6,  yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
  
 

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