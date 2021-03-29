29 Mart 2021 altın fiyatları! Altında hareketlilik: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları hakkındaki aramalar yeni işlem günüyle yoğunluk kazandı. Son aylarda düşüş yaşayan altın bugün itibariyle yükselişe geçti. 29 Mart 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı anlık 29 Mart altın fiyatları…
29 MART 2021 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri milyonların merak ettiği konuların başında geliyor. Son olarak gram altın 450 TL, çeyrek altın 727 TL, 22 ayar bilezik 404 liradan güne başlarken canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şöyle;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 404,86
SATIŞ: 434,52
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.968,00
SATIŞ: 3.014,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.862,78
SATIŞ: 2.919,33
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.450,00
SATIŞ: 1.484,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.962,00
SATIŞ: 3.043,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.968,00
SATIŞ: 3.014,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 727,00
SATIŞ: 742,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 450,47
SATIŞ: 450,53