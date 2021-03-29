29 Mart 2021 altın fiyatları! Altında hareketlik: Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem günü hareketlilik yaşıyor. Gram altın bugün 450 liradan, çeyrek altın 727 liradan işlem görüyor. 29 Mart Pazartesi itibariyle yukarı yönde seyreden altın fiyatları yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları hakkındaki aramalar yeni işlem günüyle yoğunluk kazandı. Son aylarda düşüş yaşayan altın bugün itibariyle yükselişe geçti. 29 Mart 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı anlık 29 Mart altın fiyatları…

29 MART 2021 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri milyonların merak ettiği konuların başında geliyor. Son olarak gram altın 450 TL, çeyrek altın 727 TL, 22 ayar bilezik 404 liradan güne başlarken canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şöyle;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 404,86

SATIŞ: 434,52

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.968,00

SATIŞ: 3.014,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.862,78

SATIŞ: 2.919,33

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.450,00

SATIŞ: 1.484,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.962,00

SATIŞ: 3.043,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.968,00

SATIŞ: 3.014,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 727,00

SATIŞ: 742,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 450,47

SATIŞ: 450,53

ANLIK ALTIN FİYATLARI