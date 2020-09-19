Tur teknesi alabora olmuştu! İlginç detaylar ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın turizm ilçesi Halfeti’de tur teknesinin batması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Mersin Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen üç mühendis, gemide yaptığı inceleme sonucunda alabora nedeninin yolcu hatası olduğunu belirledi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 29 kişinin içinde bulunduğu tur gemisi alabora olmuştu. O anlara ilişkin çıkan yeni görüntülerde suya düşen kişilere ise ip ve can yeleği atıldığı, bazı kişilerin ise yardım için göle atladığı ortaya çıktı.

Halfeti ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü’nde, önceki gün 29 kişiyi taşıyan tur teknesi su alıp, alabora oldu. Teknedekilerin yardımınca, çevredeki diğer tur tekneleri yetişti. Suya düşen teknedeki 29 yolcu, uzatılan ipler ve atılan can yelekleriyle kurtarıldı. O anlar ise kameralara yansıdı. Alabora olan tekne ise kıyıya çekilerek, onarıma alındı.

Soruşturma sürerken, tur teknesinin alabora olduğu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yardıma giden bir tur teknesinden çekilen görüntülerde, su alan teknenin bir süre sonra yan yatıp, içindeki yolcuların çığlıkları arasında alabora olduğu görüldü. Suya düşen kişilere ise ip ve can yeleği atıldığı, bazı kişilerin ise yardım için göle atladığı ortaya çıktı.