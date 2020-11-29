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29 Kasım Süper Loto sonuçları belli oldu!

29 Kasım 2020 Pazar - 22:42 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 22:42

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 16 milyon 439 bin 906 TL olarak açıklandı. İşte, 29 Kasım süper Loto çekiliş sonuçları...


Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 16 milyon 439 bin 906 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 3 7 36 49 50 52 oldu. 
 
SÜPER LOTO 29 KASIM SONUÇLARI
 
Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlandı. Süper Loto'da 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye devretti. 5 bilen 7 kişi 35.287,70 TL, 4 bilen 599 kişi de 641,45 TL kazandı. İşte, ayrıntılar:
 
 
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
 
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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Süper Loto çekiliş 29 Kasım
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