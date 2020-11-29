29 Kasım Süper Loto sonuçları belli oldu!

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 16 milyon 439 bin 906 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 3 7 36 49 50 52 oldu.
SÜPER LOTO 29 KASIM SONUÇLARI
Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlandı. Süper Loto'da 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye devretti. 5 bilen 7 kişi 35.287,70 TL, 4 bilen 599 kişi de 641,45 TL kazandı. İşte, ayrıntılar:
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.