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29 kaçak göçmen balık istifi yakalandı! İki otomobilin sürücüsü tutuklandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) |  12 Ekim 2021 Salı - 9:25 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 9:27

Bitlis'te, jandarmanın yol kontrolünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmenin yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı.


İl jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bitlis-Baykan karayolunun Sarıkonak köyü mevkisinde yol kontrolü yaptı. Durdurulan iki otomobilde arama yapıldı. Otomobillerin içinde ve bagajlarına balık istifi doldurulan Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.
 
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
 
Sürücüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
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Bitlis göçmen jandarma
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