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29 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar

30 Haziran 2021 Çarşamba - 0:27 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 0:27

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 40 milyon598 bin 665 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 40 milyon 598 bin 665 TL. 29 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-13-14-17-34-48- oldu.

 

 

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI 
 
 
Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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