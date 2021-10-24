29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü tatil?

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümüne kısa bir süre kala pek çok kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kaç gün tatil olacağı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olarakkutlanıyor. Peki, 29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim tatil mi?
29 EKİM TATİL Mİ?
Cumhuriyetin 98'nci yılının kutlanacağı 29 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları tatil olurken 28 Ekim tarihinde yarım gün kamu çalışanları izinli sayılacak.
29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar da tatil olacak. 28 Ekim ile birlikte kamu çalışanları 3,5 gün izinli sayılacak.
29 EKİM'İN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ
19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.