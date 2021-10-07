29 Ekim şiirleri: 2, 3, 4 kıtalık kısa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en güzel şiirleri ile Cumhuriyet şiirleri burada!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri için araştırmalar hızlandı. Arama motorları üzerinden 2, 3, 4 ve daha uzun kıtalara sahip cumhuriyet şiirleri sorgulaması yapılıyor. Okulların açılmasıyla, her yıl kutlanan Cumhuriyet Bayramı korona sonrası daha büyük bir coşkuyla bekleniyor. Okullarda öğretmenler, öğrencilerine Cumhuriyetin anlam ve önemini idrak etmesi için ödevler verirken, konuyla ilgili yazılmış şiirler de yazmasını, ezberlemesini istiyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler yoğun bir şekilde aranıyor. Koronavirüs sonrası Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı her sene 29 Ekim tarihinde kutlanıyor. Milli Bayrama az bir süre kala vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2, 3, 4 kıtalık kısa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en güzel şiirler…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet.

CUMHURİYET



Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR



CUMHURİYET BAYRAMI



Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE



29 EKİM



En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,



Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.



Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

SENİNLE CUMHURİYET

Genç, ihtiyar, kadın, kız,

İşte sokaklardayız.

Başımızda ay yıldız

Seninle Cumhuriyet.

Kurtuluş Savaşı'nın

Bize armağanısın.

İnsanım aydınlansın,

Seninle Cumhuriyet.

Sen özgürlük yolusun,

Güzellikler dolusun.

Yolum doğruluk olsun,

Seninle Cumhuriyet.

Atatürk önderimiz,

Işıklı izindeyiz.

Mutluyuz, sevinçliyiz,

Seninle Cumhuriyet.

Mehmet ŞAHİN

CUMHURİYET

Yirmi Dokuz Ekimde,

Cumhuriyet kuruldu

Ulus özgür sesini,

Tüm dünyaya duyurdu.

Cumhuriyet bizlere

Armağandır Ata'dan

Egemenlik sesleri

Yükseldi Ankara'dan.

Al bayrağım göklerde,

Övünçle dalgalanır.

Cumhuriyet Bayramı,

Hep kıvançla kutlanır.

Hülya ÖNEL

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM 1923`de başlattın.

Armağan ettin bize.

29 EKİM 1923`de

Yepyeni yaşam verdin bize.

Atatürk'üm 29 EKİM 1923`de

Hayata başladık seninle,

29 EKİM 1923`de

Cumhuriyeti ilan ettin bize.

SENA KARTAL

CUMHURİYET MARŞI

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir; ya ölüm, ya hürriyet!