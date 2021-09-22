29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi gün, kaç gün tatil?

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da koronavirüs gölgesinde kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir süre kala 29 Ekim resmi tatil mi, sorusunun yanıtı…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na az bir süre kala 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? sorularına yanıt aranıyor. Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim’de kamu kurumları yarım gün çalışacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayarak ve 29 Ekim günü devam ediyor.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı, ülkemizde resmi bir bayramdır bu nedenle de resmi kurumlar kapalıdır. 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Perşembe tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜN, KAÇ GÜN TATİL?

29 Ekim Cuma gününe denk geliyor. Dolasıyla 28 Ekim’de olacak yarım günü de sayarsak vatandaşlar hafta sonu tatiliyle 3,5 gün tatil yapacak.

CUMHURİYETİN İLANI

27 Ekim 1923’te İcra Vekilleri Heyeti’nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923’te Meclis’e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

Cumhuriyetin ilanı, Ankara’da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı. Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet’in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925’te, Hariciye Vekaleti’nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim’in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan’da karara bağlandı; 19 Nisan’da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet’in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925’ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.