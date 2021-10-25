29 Ekim otobüsler bedava mı, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim İETT bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?

29 Ekim’de toplu ulaşım araçlarını kullanacak olanlar arama motorları aracılığıyla “29 Ekim otobüsler bedava mı, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? sorularını araştırmaya başladı. Cumhuriyet’in bu yıl 98. yılını kutlayacağız. Peki, 29 Ekim İETT bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?
29 EKİM OTOBÜSLER BEDAVA MI 2021, İETT ÜCRETSİZ Mİ?
Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.
Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.