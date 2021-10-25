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29 Ekim otobüsler bedava mı, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim İETT bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?

29 Ekim otobüsler bedava mı, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim İETT bedava mı, ulaşım ücretsiz mi?