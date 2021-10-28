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29 Ekim nöbetçi noter var mı, 29 Ekim noterler açık mı? Bugün noterler çalışıyor mu?

28 Ekim 2021 Perşembe - 17:55 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 17:57

29 Ekim Cuma günü noterlerin çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki, 29 Ekim’de noterler açık mı? 29 Ekim nöbetçi noter var mı?


29 Ekim noterler açık mı? Alım-satım, tasdik gibi işlemleri yapacak olan vatandaşlar noterlerin durumunu sorguluyor. Noterler Birliği'nin yayımladığı bilgilere göre noter çalışma saatleri..

28 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

29 Ekim'de noterler kapalı olacak. 29 Ekim Cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek.

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek. Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. Dolayısıyla noterde işi olanlar 30-31 Ekim 2021 tarihlerini bekleyecek.

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