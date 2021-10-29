29 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 0.18 EURO 11,1420 -0.05
USD 9,6150 0.92 ALTIN 548,580 -0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • 29 Ekim Milli Piyango çekilişi! Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango canlı çekiliş ne zaman?

29 Ekim Milli Piyango çekilişi! Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango canlı çekiliş ne zaman?

29 Ekim 2021 Cuma - 17:59 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 17:59

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Özel gün çekilişine geri sayım devam ederken, çekilişin saati de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 29 Ekim Milli Piyango çekilişi! Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango canlı çekiliş ne zaman? Milli Piyango 29 Ekim özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!


Milli Piyango, özel günlerde ve bayramlarda özel çekiliş gerçekleştiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün de özel çekiliş yapılacak. . Peki, 29 Ekim Milli Piyango çekilişi! Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango canlı çekiliş ne zaman? Milli Piyango 29 Ekim özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

29 EKİM BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Her ayın 9, 19 ve 29'unda ve özel günlerde çekiliş gerçekleştiren Milli Piyango'da 29 Ekim özel çekilişi bugün yapılıyor. Büyük ikramiye tam 20 milyon TL.

29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Çekiliş 15.30'da www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 17.30'da gerçekleşecek.

Çekiliş sonuçları sıralı tam liste olarak çekiliş sona erdikten sonra yayınlanacak.

29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÖZEL ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ETİKETLER

Milli Piyango çekilişi canlı Milli Piyango özel çekiliş sonuçları 29 Ekim Milli Piyango çekilişi Milli Piyango sonuçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Milli Piyango çekilişi çekiliş sonuçları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.