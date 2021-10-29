29 Ekim kuyumcular açık mı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı döviz büroları çalışıyor mu? Resmi tatillerde döviz büroları ve kuyumcular kapalı mı?

Döviz bürolarında işi olan vatandaşlar, resmi tatil olan 29 Ekim Cum günü döviz bürolarının açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 29 Ekim döviz büroları açık mı? Bugün kuyumcular döviz büroları çalışıyor mu? Bugün kuyumcular açık mı 29 Ekim? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kuyumcular kapalı mı?

29 Ekim Cuma günü resmi tatil olduğundan çoğu işletme kapalı. İşlerini halledecek vatandaşlar arama motorlarına yönelerek döviz bürolarının bugün açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 29 Ekim döviz büroları açık mı? Bugün döviz büroları çalışıyor mu? 29 Ekim kuyumcular açık mı?

29 EKİM CUMA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cuma günü döviz büroları kapalı olacak ve vatandaşlara hizmet veremeyecek.

Borsa İstanbul, 28 Ekim 2021 Perşembe gününde yarım gün açık olacağından yarın öğleden sonra döviz bürolarında işi olan vatandaşlar işlemlerini en erken 1 Kasım 2021 Pazartesi günü gerçekleştirebilecekler.

Döviz büroları; 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün tatilde olacak.

29 EKİM KUYUMCULAR AÇIK MI, CUMHURİYET BAYRAMINDA KUYUMCULAR KAPALI MI?

Kuyumcular resmi tatillerde genellikle kapalı oluyor. Ancak bazı kuyumcu dükkanlarını açık tutabiliyor. Bu nedenle birkaç kuyumcuya giderek kontrol edilmesi daha doğru olacaktır.