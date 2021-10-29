29 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 846 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 123 bin 219'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 99 bin 423 doz aşı uygulandı.

Amasya, Muğla, Eskişehir, Balıkesir, En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu Kırklareli , Çanakkale, Osmaniye Edirne ve Zonguldak oldu.

Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, En az iki doz aşı yapılanların oranın en düşük iller ise Şanlıurfa Mardin , Bingöl, Bitlis Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.