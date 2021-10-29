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29 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

29 Ekim 2021 Cuma - 19:52 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 20:13

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin  409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 30 bin 846 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,18 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 123 bin 219'a  yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 99 bin 423 doz  aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Amasya Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak  oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranın en düşük iller ise Şanlıurfa Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak  sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "Gebe ölümleri 2020'de salgın öncesi yıla göre yüzde 52 artmıştı. Bu  yılsa geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla anne adayını Kovid-19 sebebiyle  kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı  maalesef oldukça çok düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı" ifadesini  kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı 29 Ekim koronavirüs vefat sayısı
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