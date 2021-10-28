29 Ekim kargolar açık mı, 29 Ekim’de kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, Aras, PTT, MNG kargolar bugün açık mı, kargo firmaları kaça kadar açık?

Resmi tatil olan 29 Ekim 2021 tarihinde kargo firmalarının tatil olup olmadığı, çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, 29 Ekim'de kargolar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim’de kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, Aras, PTT, MNG kargo firmaları resmi tatillerde kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Kargo verecek ya da alacak olanlar 29 Ekim'de kargolar açık mı, 29 Ekim’de kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? gibi soruların yanıtını arıyor.

29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi kurumlar arasında sayılan PTT ve PTT kargo yarım gün çalışacak ve 29 Ekim'de kapalı olacak.

28 Ekim'de kargo firmaları çalışmalarına devam ediyor. 29 Ekim tam gün resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri çalışmayacak.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo çalışma saatleri: Pazartesi-Cuma: 09.00-18.00, Cumartesi: 09.30-15.00

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri: Yurtiçi Kargo hafta içi saat 08.30-18.00 arasında müşterilerine hizmet veriyor. Hafta sonunda ise cumartesi günü çalışan şirket 08.30-15.00 arasında hizmet veriyor.

MNG Kargo çalışma saatleri: hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında.

PTT Kargo çalışma saatleri: PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.30'a kadar hizmet vermeye devam eder.-