29 Ekim hastaneler açık mı? Sağlık ocakları 29 Ekim'de hizmet veriyor mu, bugün hastaneler açık mı?

Hastaneler bugün açık mı, 29 Ekim hastaneler tatil mi? Resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, sağlık sorunu olan kişiler sağlık ocakları hastanelerin çalışıp çalışmadığın sorguluyor. Peki, 29 Ekim hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

28 Ekim hastaneler açık mı, 29 Ekim sağlık ocağı çalışıyor mu? Sağlık problemi nedeniyle hastaneye veya sağlık ocağına gitmeyi düşünen vatandaşlar konuyla ilgili arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Resmi tatillerde hastaneler veya sağlık ocaklarının çalışma düzenlerinde değişiklik olduğundan bugün hastanelerin açık olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, 29 Ekim sağlık ocağı açık mı, 29 Ekim’de hastaneler çalışıyor mu?

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI, SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Perşembe günü sağlık ocakları ve hastanelerde poliklinik hizmetleri yarım gün hizmet verdi. 29 Ekim resmi tatil nedeniyle yine sadece acil servis hizmetleri verilecek. Sağlık ocakları ise kapalı olacak.