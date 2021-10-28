29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanırken banka işlemi olan vatandaşlar da EFT ve havale gönderme saatlerini sorguluyor. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar ise 29 Ekim tarihinde bankaların çalışma durumu ve EFT ve Havale yapılıp yapılmadığını sorguluyor. Peki, 29 Ekim EFT yapılır mı? Bugün EFT havale yapılıyor mu, resmi tatillerde EFT ve Havale yapılır mı?

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98 yılında kamu kuruşlarında resmi tatil olduğundan bankaların çalışma durumu ve EFT ve Havale saatleri araştırması yapılıyor. Peki, 29 Ekim EFT yapılır mı? Bugün EFT havale yapılıyor mu, resmi tatillerde EFT ve Havale yapılır mı?

29 EFT HAVALE YAPILIR MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim saat 13.00'te resmi tatil başlıyor ve 29 Ekim günü tatil devam ediyor. Resmi tatil dolasıyla bankalarda da 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil başlayacak ve 29 Ekim tarihinde de tatil olacak. Resmi tatillerde EFT yapıldığı zaman para tatil bittikten sonra iş günlerinde aktarılıyor.