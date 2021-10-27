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29 Ekim'de kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar!

27 Ekim 2021 Çarşamba - 14:50 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 14:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık ve kapalı olacak yollar hakkında açıklama yaptı. 29 Ekim Cuma günkü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış töreni dolayısıyla gün boyu yeni bir trafik düzenlemesine gidileceğini bildirdi. İşte, 29 Ekim'de kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar!


İBB'den yapılan açıklamaya göre, Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu  (UTK) tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde "Beyoğlu Taksim Meydanı  Atatürk Kültür Merkezi Çevresi Geçici Trafik Sirkülasyonu" oluşturuldu.
 
29 EKİM'DE KAPALI OLACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR!
 
AKM binasına ulaşımı sağlayan bağlantı yollarının açılacağı geçici  düzenleme gün boyu uygulanacak.
 
Alınan kararla, Mete Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi,  Dünya Sağlık Sokağı, Sıraselviler Sokak'ın Kazancı Yokuşu ile kesişimine ve İnönü  Caddesi'nin Vakıf Çıkmazı'na kadar olan kısmı 1 gün süreyle trafiğe kapatılacak.
 
Kapanacak yollara alternatif güzergah olarak Kurabiye Sokak, Zambak  Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu, Pürtela Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar Kamil  Sokak ile İnönü Caddesi ve Miralay Şefik Bey Caddesi belirlendi.
 
İBB, bölgedeki trafik akışını yönlendirme tabelaları ve zabıta  ekipleri ile koordine edecek.
 

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