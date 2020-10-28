29 Ekim'de EBA canlı ders var mı? 29 Ekim'de okul var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı TRT EBA TV yayını detayları!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle perşembe günü canlı ders yapılıp yapılmayacağı milyonlarca öğrencinin araştırdığı konuların başında geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle her yıl 29 Ekim’de resmi tatil olur. Ancak TRT EBA ders programı içinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda özel yayın yapılacağı bilgisi yer alıyor.
Resmi tatillerde EBA TV üzerinden hazırlanan çeşitli faaliyetler ve etkinlikler düzenleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim'de öğrenciler uzaktan eğitim ile ders işlemeye devam edecek. Koronavirüs nedeniyle toplu olarak okullarda ve diğer yerlerde kutlama yapılmayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uzaktan eğitimde ders jişlenmeyecek. TRT EBA TV üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yayın yapılacak.
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA LİSE DERS PROGRAMI