28 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -2.22 EURO 9,7400 0.84
USD 8,2980 1.38 ALTIN 505,840 0.83
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Eğitim Haberleri »
  • 29 Ekim'de EBA canlı ders var mı? 29 Ekim'de okul var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı TRT EBA TV yayını detayları!

29 Ekim'de EBA canlı ders var mı? 29 Ekim'de okul var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı TRT EBA TV yayını detayları!

28 Ekim 2020 Çarşamba - 13:52 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 13:52

28 Ekim ve 29 Ekim EBA TV canlı ders olmadığı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Perşembe günü Cumhuryet Bayramı kutlanacak. TRT EBA ders programı içinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda özel yayın yapılacağı bilgisi yer alıyor. 29 Ekim'de okul var mı? 29 Ekim'de EBA canlı ders var mı? 29 Ekim TRT EBA TV yayını ile ilgili detaylar...


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle perşembe günü canlı ders yapılıp yapılmayacağı milyonlarca öğrencinin araştırdığı konuların başında geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle her yıl 29 Ekim’de resmi tatil olur. Ancak TRT EBA ders programı içinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda özel yayın yapılacağı bilgisi yer alıyor.
 
Resmi tatillerde EBA TV üzerinden hazırlanan çeşitli faaliyetler ve etkinlikler düzenleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim'de öğrenciler uzaktan eğitim ile ders işlemeye devam edecek. Koronavirüs nedeniyle toplu olarak okullarda ve diğer yerlerde kutlama yapılmayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uzaktan eğitimde ders jişlenmeyecek. TRT EBA TV üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yayın yapılacak. 
 
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI 
 
 
 
 
EBA LİSE DERS PROGRAMI 
 
 

ETİKETLER

TRT EBA TV canlı ders saatleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı TRT EBA TV 29 Ekim EBA TV canlı ders 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 Cumhuriyet Bayramı 29 Ekimde okul var mı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.