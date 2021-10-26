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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün? 28 Ekim tatil mi? 29 Ekim'de devlet kurumları kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün? 28 Ekim tatil mi? 29 Ekim'de devlet kurumları kapalı mı?