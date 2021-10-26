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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün? 28 Ekim tatil mi? 29 Ekim'de devlet kurumları kapalı mı?

26 Ekim 2021 Salı - 16:38 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 16:38

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl 98. yıldönümü kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala pek çok kişi resmi tatil ile ilgili planlar yapmaya başladı bile. Pek çok kişi, Cumhuriyet Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu araştırıyor. 29 Ekim’in Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte hafta sonunu da dahil edip program yapmak isteyenler 28 Ekim gününün yarım gün mü yoksa tam gün tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar...


Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kaldı. 29 Ekim'in Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte pek çok kişi hafta sonu ile birleştirip tatil planları yapmaya başladı bile. Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün öncesi yani 28 Ekim'in tam mı yoksa yarım gün mü tatil olduğu, okulların, üniversitelerin ve devlet kurumlarının tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. 
 
29 EKİM TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanıyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. 29 Ekim'de okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün kapalı olacak. 
 
28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün öncesi yani 28 Ekim de yarım gün tatil olacak. Buna göre, 28 Ekim Perşembe günü tüm resmi ve özel kurumlarda yarım gün tatil olacak.
 
28 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELERDE DERS OLACAK MI?
 
28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.

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