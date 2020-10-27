29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! Bayrak, Atatürk, Millet ve Cumhuriyet temalı 2, 3 kıtalı ve daha uzun 29 Ekim şiirleri…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, sözleri, mesajları en çok aranan konular arasına girdi! Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2-4-8 kıtalık şiirler öğrenciler tarafından araştırılıyor. En güzel Atatürk, bayrak temalı Cumhuriyet Bayramı şiirleri arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Cumhuriyet Bayramı koronavirüs gölgesinde olsa da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü ile ilgili Cumhuriyet Bayramı şiirleri…
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
Cumhuriyet
Türk milleti savaştı
Yüce istiklâl için,
Sonunda temelini
Attı Cumhuriyetin.
Atamızın yolunda
Her zorluğu aşarız,
Biz sağlam Türk gençleri,
Neş'e ile coşarız.
Bin dokuz yüz yirmi üç
Yirmi Dokuz Ekimde,
Şan ve şeref içinde
Erdik Cumhuriyete.
Var olsun Cumhuriyet
Yaşasın Türk Milleti,
Bizler yaşatacağız
Şanlı Cumhuriyeti.
Ali Püsküloğlu
Al yıldızlı ?l b?yr?kl?rH?r yanda dalgalanıyor
Süsl?ndi evler, sokaklar
R?nk renk ışıklar yanıy?r
Yirmi üç yıl önce bugün
Cumhuriyet kurdu millet
Biz? büyük Atatürk'ün
Armağanı Cumhuriyet
En birinci vazifemiz
Onun yolunda yürümek
Canımız gibi koruruz
Cumhuriyet Türklük demek
Sevinçle, sağlıkla geçsin
S?b?hımız, ?kş?mımız
Kutlu ?lsun hepimize
Cumhuriyet B?yr?mımız
Vasfi Mahir Kocatürk
Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet
Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu
Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir
Seyit Aybek
Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı
Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı
Topraklaşan ellerde birer meşale yansın
Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın
Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden
Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden
Canlansın ışık selleri olsun da o damla
Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla
Kim der ki en son rakamlar da delirsin
On beş asır on beş yılın eb'adına girsin
Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden
Sarsıldı demirler evet azmin demirinden
Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli
Bir şey ele geçmez şerefin sade adından
Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından
Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş
Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş
Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir
Tarihi kendin yazıyorsan, tarih senin eserindir
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden
İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden
Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse
Sen asrını üstünde izin varsa benimse
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır
Mithat Cemal Kuntay
Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk
Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!
Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın
Duyunca silkindi Türk narasını “Ata”nın!
Haykırdı kadın, erkek: “İhtilâl var, ihtilâl”!
Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl
Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı
Bütün millet “Kemal”in etrafında toplandı!
Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara
Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!
Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak
Irkının şahlanışı ısırttı “Garb”a dudak!
Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından
Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!
Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!
Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi
Türk'ün kara bahtını ağarttı “Büyük Gazi”!
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete
Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!
Değildir zindan artık bize Anadolu'muz
Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!
Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden
Gökler dolusu selâm, ölmez “Ata”ya bizden!
Cemal Oğuz Öcal
Gündüz herkes neşeli
Şenlik olur akşamı
Bayramların güzeli
Cumhuriyet Bayramı
Her bayramla bir tutmam
Bu bayram, büyük bayram
Yurtta üç gece, üç gün
Eğlence var, şenlik var
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar
Her bayramla bir tutmam
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü Efe
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vataznımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler