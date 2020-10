29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! Bayrak, Atatürk, Millet ve Cumhuriyet temalı 2, 3 kıtalı ve daha uzun 29 Ekim şiirleri…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, Cumhuriyet’in 97. Yılına az bir süre kala arama motorlarının en çok aranan konularından biri oldu. Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı’na hazırlanırken 29 Ekim ile ilgili şiirleri ve sözleri araştırıyor. Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde TBMM’nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti ilan etmesinin ardından her yıl büyük coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek. İşte Lise ve ilköğretim düzeyine uygun 2, 3, 4 ve daha uzun 29 Ekim şiirleri…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

Cumhuriyet

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş'e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

Ali Püsküloğlu

CUMHURİYET

Al yıldızlı ?l b?yr?kl?rH?r yanda dalgalanıyor

Süsl?ndi evler, sokaklar

R?nk renk ışıklar yanıy?r

Yirmi üç yıl önce bugün

Cumhuriyet kurdu millet

Biz? büyük Atatürk'ün

Armağanı Cumhuriyet

En birinci vazifemiz

Onun yolunda yürümek

Canımız gibi koruruz

Cumhuriyet Türklük demek

Sevinçle, sağlıkla geçsin

S?b?hımız, ?kş?mımız

Kutlu ?lsun hepimize

Cumhuriyet B?yr?mımız

Vasfi Mahir Kocatürk

29 EKİM

Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek

ON BEŞ YILI KARŞILARKEN

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı

Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı

Topraklaşan ellerde birer meşale yansın

Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın

Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden

Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden

Canlansın ışık selleri olsun da o damla

Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla

Kim der ki en son rakamlar da delirsin

On beş asır on beş yılın eb'adına girsin

Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden

Sarsıldı demirler evet azmin demirinden

Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli

Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli

Bir şey ele geçmez şerefin sade adından

Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından

Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş

Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir

Tarihi kendin yazıyorsan, tarih senin eserindir

Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden

İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden

Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse

Sen asrını üstünde izin varsa benimse

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır

Mithat Cemal Kuntay

ATATÜRK VE CUMHURİYET

Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk

Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!

Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın

Duyunca silkindi Türk narasını “Ata”nın!

Haykırdı kadın, erkek: “İhtilâl var, ihtilâl”!

Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl

Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı

Bütün millet “Kemal”in etrafında toplandı!

Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara

Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!

Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak

Irkının şahlanışı ısırttı “Garb”a dudak!

Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından

Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!

Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler

Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!

Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi

Türk'ün kara bahtını ağarttı “Büyük Gazi”!

Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete

Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!

Değildir zindan artık bize Anadolu'muz

Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!

Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden

Gökler dolusu selâm, ölmez “Ata”ya bizden!

Cemal Oğuz Öcal

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli

Şenlik olur akşamı

Bayramların güzeli

Cumhuriyet Bayramı

Her bayramla bir tutmam

Bu bayram, büyük bayram

Yurtta üç gece, üç gün

Eğlence var, şenlik var

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar

Her bayramla bir tutmam

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü Efe

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vataznımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler